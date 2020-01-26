Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову, который выходил на митинги в поддержку крымских татар и украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту Константину Котову, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах. Об этом говорится в поручениях Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года, опубликованных на сайте Кремля 24 января.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», – говорится в тексте.

Ответственный за исполнение – генпрокурор РФ Игорь Краснов, он должен доложить об исполнении до 31 марта.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола.

С марта по август 2019 года полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста в Москве. В августе активиста задержали после того, как он вышел на несогласованную акцию протеста у здания администрации президента РФ.

Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

Правозащитники российского центра «Мемориал» признали Котова политзаключенным.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские власти подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний. Все пятеро заболевших ранее посещали китайский город Ухань. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния, передает ТАСС. Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового […]