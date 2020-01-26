Мнение: Недоразвитая

Давайте я озвучу, а вы признаете возможно неприятный для многих факт, что адекватный человек может влюбиться до определённого возраста.

В 17 лет, например. Или в 20. Когда ты — настолько неразвита, не знаешь людей, их подлости, что веришь в идеального человека.

Я долго не могла подобрать правильного определения для Лолиты Милявской, и только в связи с последними новостями я поняла — она недоразвитая.



Иди ко мне, моя любовь! Фото: Соцсети

60-летняя старуха заявила, что верит в любовь. Говорит, знает всё о любви. Намекает, что после развода с альфонсом, нашла новую жертву, но не будет говорить о ней, пока не получит кольцо на помолвку.

Можно ли любить после 30? Уверена, любить можно и нужно. Но в таком возрасте зрелая личность уже видит все недостатки, минусы своего избранника.

В 35 у тебя уже не сносит крышу, ты здраво оцениваешь, какой человек рядом с тобой. После 40, как мне кажется, ты видишь, скорее, все недостатки, а после 45 понимаешь, что все уроды.

Когда исполняется 50, адекватному человеку вообще не нужен никто, потому что — давайте уж честно? — все свиньи.

Но то — мысли адекватного и социально развитого человека. А теперь посмотрите, как 55-летняя бабка Лолита, пукая от напряжения, доказывала мне, что у неё есть секс:

Фото: Соцсети

Секс в 55? Он нужен зрелому человеку? Ну, возможно и нужен — пару раз в месяц. После климакса половые гормоны все успокоились, и нормальный человек, даже если был озабочен, перестаёт делать из своей половой жизни культ.

Лолита Милявская оценивает себя исключительно с позиции своей половой востребованности. Бросил альфонс — беда и трагедия. Нужно ему отомстить, а когда это не получилось, необходимо срочно всем рассказать, что тебя снова сношают.



Фото: Соцсети

Новый мужчина. Лолита уверена, что теперь она — на коне. И даже неважно, что за конь на ней, есть ли этот самый жеребец в реальности, важно другое — баба совсем сошла с ума, рассказывая мерзости о совокуплениях.

Шестидесятилетняя любовь может накрыть только недоразвитого. Психически нездорового индивида, инфантильную особу, которая не осознаёт ни реальность, ни своё место в ней. Какая любовь может быть у 60-летней бабушки — разве что к внукам и детям, но никак не к новому чпокальщику.

Недоразвитая — вот правильное определение для Лолиты Милявской. Для Светки Бондарчук, для Оксаны Лаврентьевой. Для всех тех бабок, которые способны влюбиться в престарелом возрасте — это означает лишь, что они не знают ни людей, ни жизни, считая себя 20-летними.

По факту, они ими и являются — внутри подростками, снаружи — пенсионерками. Недоразвитыми людьми, способными на неадекват.

Источник: Лена Миро

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