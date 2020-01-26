Алена Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала

26.01.2020, 11:30, Разное

Известная телеведущая Алёна Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала. Она попросила прощения, что называла их некрасивыми словами и теперь будет употреблять слово «маргиналы».
В эфире Алёна Водонаева поспешила объяснить скандал, разразившийся вокруг её персоны. Она отметила, что на неё ополчились не из-за сказанного, а потому что она называла потенциальных получателей материнского капитала некрасивым словом. «В следующий раз буду умнее и станут называть нищую прослойку общества маргиналами», — объяснила Водонаева. При этом она не упустила возможности отметить, что от своих слов не отказывается, и большинство малограмотных и необразованных семей начнут специально рожать для получения обещанного миллиона рублей.

Новые высказывания Алёны Водонаевой ещё больше привлекли внимание к её персоне. В этот раз телеведущая и экс-участница «Дома-2», рассказала, что не хочет видеть детей из нищих семей рядом со своими в школах. «Кто может у них родиться и выйти на улицу?», — задаётся вопросом знаменитость.



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