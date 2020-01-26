Работа Суркова по Украине прекратилась после победы Зеленского на выборах – СМИ

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине нынешнего главы Украинского государства Владимира Зеленского, сообщила 25 января «Медуза» со ссылкой на источники.

Один из собеседников заявил, что работа не велась с 2018 года, а «после победы Зеленского вообще все остановилось».

Он отметил, что Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных.

Источник добавил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей «стали петь свою песню» новые силы со своими политическими и финансовыми интересами, в частности, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Курченко.

Собеседник также указал, что в процессах обмена Сурков и его команда также почти не участвовали.

По данным источников издания, к Зеленскому Сурков «относился негативно». У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег. Один из собеседников рассказал, что к Коломойскому «плохо относится Владимир Путин», при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как к надежного переговорщика.

Источники также рассказали, что у Суркова никогда не было решающего голоса по вопросам «ДНР» и «ЛНР», он «не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут, наоборот, активизируем». Один и собеседников рассказал, что Сурков осуществлял «общую координацию» и политическое сопровождение, но российские силовики не ориентировались на мнение помощника президента.

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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