Алла Пугачева посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала снимок в черно-белой гамме и посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль.

В кадре Алла Пугачева смотрит прямо в камеру, при этом образ она дополнила шляпой с вуалью, прикрывающей ее лицо.

«Моя вуаль. Моя крепость», — написала звезда, порекомендовав именно эту делать гардероба всем дамам, кому за 70.

Примечательно, что недавно Алла Пугачева также предстала перед поклонниками в новом для себя образе, фолловеры в очередной раз оказались восхищены внешним видом Примадонны, а некоторые признались, что и вовсе перепутали ее с Кристиной Орбакайте.

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