Алла Пугачева посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль

26.01.2020, 11:21, Разное

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала снимок в черно-белой гамме и посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль.
В кадре Алла Пугачева смотрит прямо в камеру, при этом образ она дополнила шляпой с вуалью, прикрывающей ее лицо.
«Моя вуаль. Моя крепость», — написала звезда, порекомендовав именно эту делать гардероба всем дамам, кому за 70.

Примечательно, что недавно Алла Пугачева также предстала перед поклонниками в новом для себя образе, фолловеры в очередной раз оказались восхищены внешним видом Примадонны, а некоторые признались, что и вовсе перепутали ее с Кристиной Орбакайте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мэр Хьюстона и другие официальные лица заявили, что будут оказывать помощь местным жителям, дома которых пострадали в результате мощного взрыва на складе, из-за которого двое рабочих погибли и еще 20 человек получили травмы. Мэр Сильвестр Тернер в субботу посетил пострадавшие районы на северо-западе Хьюстона и побеседовал с местными жителями, которые наводили порядок после взрыва в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика