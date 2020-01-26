НАТО планирует провести масштабные учения у границ России

Силы НАТО, при содействии вооружённых сил США, планируют провести самые масштабные за 25 лет учения у границ России. Отрабатывать будут как оборонительные, так и наступательные действия с неназванным противником.

По сценарию война начнётся в 2028 году и на территорию Евросоюза нападёт противник, обладающий такой же боевой мощью, что и НАТО. Кто именно это будет, не называется, но в РФ считают, что речь идёт именно о русских. Несмотря на все предположения, активная фаза учений начнётся в апреле-мае, когда на территорию Европейского союза перебросят более 36 тысяч военнослужащих из США.

Военные эксперты из РФ не оставили без внимания столь масштабные учения и желание НАТО проводить их ежегодно. Они отметили, что во время всех действий соседних государств нужно быть предельно осторожными, так как подавляющее большинство воздушных и наземных манёвров будут проходить в непосредственной близости от границы с Россией в Литве, Латвии, Польше и Грузии.

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