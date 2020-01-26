СК закрыл дело против экс-главы Роснано

Следственный комитет РФ принял решение прекратить уголовное дело против экс-главы Роснано Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова в связи с истечением сроков давности, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», – передает его слова ТАСС.
Меламед и Понуров были фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
В декабре 2017 года дело Меламеда было возвращено в Генпрокуратуру.
Следствие полагало, что в 2007-2009 годах Меламед, будучи также совладельцем корпорации «Алемар», организовал заключение ГК Роснано с этой компанией договора о консультационных услугах. «Алемару» перечислили более 220 млн рублей.
Защита утверждала, что привлечение «Алемара» к работе Роснано было законным.
При этот глава Роснано Анатолий Чубайс назвал себя ответственным за действия, в которых обвиняется Леонид Меламед.
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