В Борисполе будут проверять инфракрасными термометрами всех пассажиров из Китая

С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из этой страны, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами», – сказано в сообщении.

В Минздраве Украины отметили, что Всемирная Организация Здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не была зафиксирована передача нового коронавируса.

«Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах были обнаружены именно благодаря температурном скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что «для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ».

З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Laupäev, 25. jaanuar 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мэр Хьюстона и другие официальные лица заявили, что будут оказывать помощь местным жителям, дома которых пострадали в результате мощного взрыва на складе, из-за которого двое рабочих погибли и еще 20 человек получили травмы. Мэр Сильвестр Тернер в субботу посетил пострадавшие районы на северо-западе Хьюстона и побеседовал с местными жителями, которые наводили порядок после взрыва в […]