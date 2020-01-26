Названы наиболее полезные и вредные при болезнях сердца продукты

Одним из важнейших факторов поддержания работоспособности организма человека является правильное питание, но особенно его важно придерживаться людям с заболеваниями сердца. Украинская писательница Наталья Костина-Кассанелли в своей книге о способах очищения сосудов, печени и крови назвала наиболее полезные и вредные для «сердечников» продукты.

Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему регулярное употребление картофеля, виноградного сока, жирной рыбы (тунец, сёмга), красных овощей и фруктов, к примеру, томатов, гранат, яблок или свеклы. Снизить уровень холестерина в крови поможет соя, а сердечную мышцу укрепят орехи, изюм и сыры. Благодаря высокому содержанию магния, селена, клетчатки, марганца и других элементов положительно на работе сердца и состоянии сосудов сказывается употребление овса. Рекомендуют «сердечникам» вводить в рацион цельнозерновые продукты, пшённую кашу, оливки, арбузы, чернику, лимоны, напитки из шиповника, хурму, морковь, чеснок, курагу и берёзовый сок.

При этом людям, страдающим от болезней сердца, стоит избегать насыщенных жиров, имеющихся в мясе, яичных желтках, коже птицы, жаренном во фритюре фастфуде и пальмовом масле. Не рекомендуется употреблять в пищу продукты с трансжирами. Также следует избегать «сердечникам» потребления соли, соевого соуса, готовых приправ, колбасы, солений, сладких продуктов и напитков с повышенным содержанием фруктозы и сахара.

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