В интернете продается удлиненный «Гелендваген» за 500 тысяч евро

26.01.2020, 11:04, Разное

В Германии в продаже появился один из экземпляров модификации Mercedes-AMG G63 Big One с растянутой колёсной базой. Напомним, что модель была представлена в рамках Женевского авто-шоу.
Основой для внедорожника стал Mercedes-AMG G63 прошлого поколения. Главная особенность транспортного средства заключается в удлиненном на 75 см кузове. Всего было произведено лишь 10 экземпляров Big One, одним из которых и является внедорожник, выставленный на продажу. Данная вариация была изменена и в передней, и в задней частях. Стоит выделить появление массивных 23-дюймовых колёсных дисков. В подкапотном пространстве располагается битурбированный 5,5-литровый мотор, генерирующий почти 565 лошадиных сил.

Благодаря удлиненной колёсной базе в Mercedes-AMG G63 были расширены задние и передние двери, крыша, также удалось увеличить пространство для задних пассажиров. На данный момент уникальную модификацию автомобиля можно купить в Германии почти за 500 тысяч евро (около 34 миллионов рублей). Пробег транспортного средства составляет не более 600 километров.



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