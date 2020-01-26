В Москве на 80 площадках провели студенческий уикенд

В столице 25 января отметили День студента. Праздник прошел на более чем 80 площадках в разных округах Москвы. Учащиеся столичных вузов посетили дискотеку на льду, провели флешмобы и пообщались с кумирами.

«Это один из самых важных для Москвы праздников. И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте – на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому сегодня исполнилось 265 лет. Студенчество в Москве – это достойное, весёлое и интересное время, во время которого можно проявить свои таланты и достичь вершин. Уверена, все ваши планы и мечты сбудутся, ведь мы живём в мегаполисе возможностей!» – поздравила студентов Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Открыл День студента массовый флешмоб «Зачетка», участниками которого стали сотни студентов Москвы. На Университетской площади перед главным зданием МГУ имени М.В.Ломоносова студенты столицы собрали изображение зачётной книжки из отдельных табличек. На картине общим размером 12,5 на 40м метров и площадью 500 квадратных метров появилась фраза «Зачетная книжка».

Основные события студенческого уикенда прошли в Парке Горького и на главном катке страны ВДНХ. На катке «Восход» прошла масштабная дискотека на коньках «Зачетная Москва», которая объединила молодых москвичей. Весь вечер на катке работала студия прямого эфира «Late Night Show», благодаря которой участники праздника смогли познакомиться с талантливыми и успешными студентами Москвы, а также с почетными гостями праздника. Кроме массовых катаний студенты приняли участие в конкурсах и активностях на интерактивных площадках. Они опробовали «Зачетный керлинг», где атрибутами игры стали не привычные кегли, а предметы быта. На платформе «Зачетное творчество» выступила творческая молодежь Москвы: победители различных творческих конкурсов среди ВУЗов столицы, авторы-исполнители, участники форумов. Помогли провести дискотеку на льду более 100 волонтеров Москвы.

На Главном катке страны на ВДНХ прошел танцевальный флешмоб, к которому могли присоединиться все желающие. Это место выбрали сами студенты, включив его в карту Зачетных мест Москвы. После флешмоба на сцене катка прошел концерт с участием группы «Дискотека авария и кавер-группы Crazy Beats.

Свою площадку на Дне студента представил молодежный проект «Московский диалог». В Доме Культуры на ВДНХ студенты посетили встречи-дискуссии с профессионалами в разных сферах. Своими историями успеха поделились актриса Рина Гришина и ютуб-блогер Ирина Чеснокова.

Зимние развлечения для студентов прошли в 16 парках Москвы и на 12 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», где можно было бесплатно покататься на коньках и тюбингах по студенческому билету. Скидку по студенческому можно было получить в сети кинотеатов «Москино»: студенты могли посетить любой сеанс в больших залах по льготному тарифу.

Свой день рождения отметило Первое студенческое агентство: в Городском центре профессионального и карьерного развития наградили лучших авторов по итогам 2019 года, провели мастер-классы и воркшопы для молодых журналистов. Кроме того, в рамках праздника студенты посетили дискуссионную площадку, провели танцевальный марафон, посетили лекции и тренинги.

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