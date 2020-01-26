В китайский город Шаньтоу запрещен въезд из-за угрозы распространения коронавируса

26.01.2020, 10:57, Новости дня

В китайский город Шаньтоу провинции Гуандун запрещен въезд в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства России в Гуанчжоу.

«С 27 января и до особого распоряжения в городе Шаньтоу провинции Гуандун вводится запрет на въезд автомобильного и водного транспорта, а также людей. Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях», — заявили в пресс-службе.

Скоростные автомагистрали, проходящие по территории города, остаются открытыми.

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань. По официальным данным, число заболевших достигло почти 2 тысяч человек.



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