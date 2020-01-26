Опубликованы снимки нового внедорожника Cadillac Escalade

Официальная премьера нового внедорожника Cadillac Escalade запланирована на 4 февраля текущего года.
В свою очередь, ранее уже частично раскрывали некоторые детали о данной новинке, которую удавалось рассмотреть на шпионских фотографиях. Что касается предстоящего дебюта Cadillac Escalade, то его осуществят в уникальном формате — в виде короткометражного фильма, где рассекретят достоинства автомобиля.
В свою очередь, пользователи уже могут рассмотреть официальный тизер, в котором можно увидеть переднюю часть кузова внедорожника. На радиаторной решетке установили увеличенный логотип марки Cadillac. Остальные параметры и дизайн интерьера автомобиля пока удерживаются в тайне.
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