Опубликованы снимки нового внедорожника Cadillac Escalade

26.01.2020, 10:52, Новости дня

Официальная премьера нового внедорожника Cadillac Escalade запланирована на 4 февраля текущего года.

В свою очередь, ранее уже частично раскрывали некоторые детали о данной новинке, которую удавалось рассмотреть на шпионских фотографиях. Что касается предстоящего дебюта Cadillac Escalade, то его осуществят в уникальном формате — в виде короткометражного фильма, где рассекретят достоинства автомобиля.

В свою очередь, пользователи уже могут рассмотреть официальный тизер, в котором можно увидеть переднюю часть кузова внедорожника. На радиаторной решетке установили увеличенный логотип марки Cadillac. Остальные параметры и дизайн интерьера автомобиля пока удерживаются в тайне.



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