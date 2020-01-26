Обновленный Mercedes-AMG E 63 S продемонстрировали без камуфляжа

В Сети опубликовали свежую серию шпионских фотографий новой модели седана Mercedes-AMG E 63 S.
Примечательно, данный автомобиль впервые удалось рассмотреть без использования защитной пленки. Главным отличием обновленного Mercedes-AMG E 63 S от предшественника является новая форма задних фонарей, а также стильный передний бампер. Также на кузове использовали многочисленные хромированные накладки, придающие изящный вид. Кроме того, салон получил дорогие материалы отделки, а также усовершенствованные мультимедийные опции.
Разработчики существенно улучшили параметры безопасности, установив систему предотвращения столкновений, датчики дождя и ряд других опций. Эксперты предполагают, что новый автомобиль сможет выдать 693 л.с. мощности.
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