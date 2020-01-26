Обновленный Mercedes-AMG E 63 S продемонстрировали без камуфляжа

26.01.2020, 10:52, Новости дня

В Сети опубликовали свежую серию шпионских фотографий новой модели седана Mercedes-AMG E 63 S.

Примечательно, данный автомобиль впервые удалось рассмотреть без использования защитной пленки. Главным отличием обновленного Mercedes-AMG E 63 S от предшественника является новая форма задних фонарей, а также стильный передний бампер. Также на кузове использовали многочисленные хромированные накладки, придающие изящный вид. Кроме того, салон получил дорогие материалы отделки, а также усовершенствованные мультимедийные опции.

Разработчики существенно улучшили параметры безопасности, установив систему предотвращения столкновений, датчики дождя и ряд других опций. Эксперты предполагают, что новый автомобиль сможет выдать 693 л.с. мощности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На территории посольства США в Ираке упала одна из ракет, выпущенных по «зеленой зоне» Багдада, сообщил информационный портал Magazine News со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, ракета попала в здание на территории дипломатического комплекса, всего по «зеленой зоне» Багдада было выпущено не менее пяти ракет, передает ТАСС. Во вторник неподалеку от […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика