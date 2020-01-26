Украинский боксер укусил соперника с криком «Майк Тайсон»

Во время боя с экс-чемпионом мира Данни Гарсией украинский боксер Иван Редкач укусил его с криком «Майк Тайсон». Судья не заметил момента.
Инцидент произошел в 10-м раунде поединка. Боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно от судьи укусил соперника в область ключицы. Рефери не заметил случившегося, информирует ISport.ua.
«Он укусил меня. Он выкрикнул: «Майк Тайсон», – и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом», – сообщил Гарсия.
Гарсия выиграл бой по очкам и получил право сразиться за титул чемпиона по версии WBC.
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