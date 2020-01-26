CNN — США организуют чартерный рейс, чтобы эвакуировать дипломатов из Ухани

Вашингтон планирует чартерный рейс, чтобы эвакуировать работников американского консульства и других граждан США из китайского города Ухань, ставшего источником нового смертельного коронавируса, пишет CNN со ссылкой на правительственный источник. На борту воздушного судна будет находиться медицинский персонал, призванный лечить заболевание и не допустить его распространения, отмечает телеканал.



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Власти США организуют чартерный рейс, чтобы эвакуировать американских дипломатов и граждан из китайского города, ставшего источником нового смертельного коронавируса. Об этом CNN сообщил правительственный источник.

По словам чиновника, США заключили контракт с транспортной компанией для вывоза около трёх десятков человек. Консульство прекратило свою работу, и всем работникам «было приказано уезжать».

План по эвакуации ещё дорабатывается. К примеру, власти США до сих пор не решили, какой тип самолёта использовать для транспортировки. Всё зависит от разрешения Пекина, «который очень охотно идёт на сотрудничество», отметил собеседник телеканала.

По данным телеканала, консульство США в Ухани связалось с зарегистрированными в нём американцами и предложило им места на самолёте. На его борту будет медицинский персонал, призванный лечить вирус и бороться с его распространением.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний подтвердили CNN, что они участвуют в скоординированных усилиях правительства, помогая американцам покинуть Ухань. Между тем в городе проживает около 1000 американцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что места на самолёте смогут получить не только граждане США, но и других стран. Но источник CNN подставил под сомнения эти данные. Он заявил, что граждане других стран смогут попасть на этот рейс, только если они имеют родственные или брачные связи с американцами.

Примечательно, что в 2003 году в самый разгар атипичной пневмонии в Китае американские власти не предпринимали аналогичных действий. Источник телеканала предположил, что власти США извлекли урок из прошлой эпидемии.

Пекин ввёл бессрочное ограничение на поездки в провинцию Хубэй, центром которой являеяется Ухань. Власти страны предпринимают беспрецедентную попытку сдержать распространение вируса, жертвой которого стали уже несколько десятков человек, обращает внимание CNN.

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