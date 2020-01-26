В Киеве задержали «гражданского активиста» за мошенническое завладение $20 тыс. – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения $20 тыс. и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу Государственной фискальной службы в Черниговской области, сообщила 25 января пресс-служба ГБР.

По информации следствия, глава организации «склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области $20 неправомерной выгоды».

«Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя. 24 января «гражданского активиста» задержали», – сказано в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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