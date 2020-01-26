В Киеве задержали «гражданского активиста» за мошенническое завладение $20 тыс. – ГБР

26.01.2020, 10:42, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения $20 тыс. и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу Государственной фискальной службы в Черниговской области, сообщила 25 января пресс-служба ГБР.

По информации следствия, глава организации «склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области $20 неправомерной выгоды».

«Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя. 24 января «гражданского активиста» задержали», – сказано в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский 26 января в Facebook выразил соболезнования близким погибших на Донбассе украинским военнослужащим.  «Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже 11 военных погибли в боях. Разделяю боль […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика