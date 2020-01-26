Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Белоруссии поступила первая партия норвежской нефти.

Первая партия поступила утром 26 января в Новополоцк – состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн прибыл из Клайпедского порта по железной дороге в 8.10 в воскресенье. Полностью вся партия норвежской нефти объемом 86 тыс. тонн, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель, информирует «Белта».

20 января сообщалось, что белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел якобы из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой. Он также заявил, что российская сторона «нагло, беспардонно, без причины» ради «унижения» Белоруссии закрывает свой рынок продуктов питания.

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