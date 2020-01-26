Электрический Renault Twingo представят в 2020 году

Французская компания Renault официально подтвердила, что в скором времени выпустят электрическую модификацию Twingo.
Разработчики задействуют для электрокара платформу от популярной модели Smart EQ ForFour. Выпуском займутся при непосредственном участии сотрудников концерна Daimler. Уже к весне 2020 года состоится официальный выход данной модели. В свою очередь, планируется стартовать продажи французского электрокара уже к концу нынешнего года.
Кроме того, эксперты высказали предположение, что данная новинка получила электромотор с мощность 800 л.с. В таком случае уровень запаса хода составит порядка 150 километров. Напомним, бензиновый экземпляр Twingo покинул британский рынок из-за недостаточного количества продаж.
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