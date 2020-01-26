Бюджетный аналог кроссовера Haval H6 пользуется большим спросом в Китае

26.01.2020, 10:30, Разное

Автоконцерн Great Wall выпустила обновленную версию вседорожника Haval M6 летом 2019 года. Модель является бюджетным аналогом бестселлера бренда — кроссовера Haval H6. Эксперты, исследовав китайский рынок, выяснили, что по итогам прошлого месяца было реализовано свыше 19 000 экземпляров, а это стало лучшим показателем за всю историю модели.
Благодаря сверхвысокому спросу паркетник попал в ТОП-10 самых продаваемых SUV, опередив такие флагманские автомобили, как Nissan X-Trail, Hyundai ix35 и Kia Sportage. Различия между модернизированным Haval M6 и предшественником заключаются в иных бамперах, противотуманных фарах и оригинальной радиаторной решетке. Теперь логотип компании красуется на сером фоне, а не на синем. Стоит отметить и появление ультрасовременной мультимедийной системы, воспринимающей голосовые команды.

В подкапотном пространстве разместился 1,5-литровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил. Мотор функционирует в паре с шестиступенчатой МКПП или преселективным «роботом». Отметим, что новая версия Haval M6 обойдется дешевле предшественника – лишь 66 000 юаней (почти 590 тысяч рублей). В РФ модель пока недоступна, однако в китайском концерне обдумывают вариант производства модели на предприятии в Туле. Haval H6 на российском авторынке оценивается почти в 1,13 миллиона рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский 26 января в Facebook выразил соболезнования близким погибших на Донбассе украинским военнослужащим.  «Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже 11 военных погибли в боях. Разделяю боль […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика