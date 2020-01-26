Бюджетный аналог кроссовера Haval H6 пользуется большим спросом в Китае

Автоконцерн Great Wall выпустила обновленную версию вседорожника Haval M6 летом 2019 года. Модель является бюджетным аналогом бестселлера бренда — кроссовера Haval H6. Эксперты, исследовав китайский рынок, выяснили, что по итогам прошлого месяца было реализовано свыше 19 000 экземпляров, а это стало лучшим показателем за всю историю модели.

Благодаря сверхвысокому спросу паркетник попал в ТОП-10 самых продаваемых SUV, опередив такие флагманские автомобили, как Nissan X-Trail, Hyundai ix35 и Kia Sportage. Различия между модернизированным Haval M6 и предшественником заключаются в иных бамперах, противотуманных фарах и оригинальной радиаторной решетке. Теперь логотип компании красуется на сером фоне, а не на синем. Стоит отметить и появление ультрасовременной мультимедийной системы, воспринимающей голосовые команды.

В подкапотном пространстве разместился 1,5-литровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил. Мотор функционирует в паре с шестиступенчатой МКПП или преселективным «роботом». Отметим, что новая версия Haval M6 обойдется дешевле предшественника – лишь 66 000 юаней (почти 590 тысяч рублей). В РФ модель пока недоступна, однако в китайском концерне обдумывают вариант производства модели на предприятии в Туле. Haval H6 на российском авторынке оценивается почти в 1,13 миллиона рублей.

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