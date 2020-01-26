Зеленский в Польше встретится с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Польшу, сообщила 26 января пресс-служба главы государства.

«26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау», – сказано в сообщении.

Программой визита предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

23 января Зеленский посетил Израиль с целью участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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