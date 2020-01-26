Адмирал ВМС США призвал ровняться на Россию в военной сфере

Адмирал ВМС США в Европе Джеймс Фогго призвал все страны со слабым вооружением брать пример с РФ в военном деле. Это поможет, при недостаточной боевой мощи сохранять контроль над внушительной территорией.

Джеймс Фогго высоко оценил оборонный потенциал РФ и отметил, что благодаря грамотному использованию всех имеющихся ресурсов армии удаётся удерживать под контролем огромную территорию. В ход идут умные мины, противокорабельные крылатые ракеты и береговые РЛС. Адмирал оценил и оборону РФ в Черноморском регионе. Его поразили ЗРК С-300 и С-400 российского производства и их характеристики. Именно поэтому он рекомендовал сухопутным войскам всех стран брать пример с России.

Во мнении с Джеймсом Фогго сходится и экс-командир Бен Ходжес. Он отметил, что многим державам стоит обращать внимание не то, как ведёт подготовку к военным действиям Россия, и то, как там реализуют весь потенциал армии.

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