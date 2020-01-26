Недорогой внедорожник Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Китайская компания Great Wall обновила популярный внедорожник Haval M6 еще в прошлом году.
Данная модель относится к классу недорогих автомобилей и является аналогом для Haval H6. В свою очередь, за минувший год автомобиль продали в количестве свыше 19 тысяч машин, что позволило добиться рекордного спроса за весь период выпуска. В свою очередь, новая модель получила более стильный дизайн кузова, выраженный в бамперах, противотуманках, а также стильной решетке радиатора.
Также сообщается, что данный автомобиль имеет продвинутый мультимедийный комплекс и поддержку голосового ассистента. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель с мощностью 150 л.с. Остальные версии предусматривают роботизированную коробку передач.
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