Недорогой внедорожник Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

26.01.2020, 10:30, Новости дня

Китайская компания Great Wall обновила популярный внедорожник Haval M6 еще в прошлом году.

Данная модель относится к классу недорогих автомобилей и является аналогом для Haval H6. В свою очередь, за минувший год автомобиль продали в количестве свыше 19 тысяч машин, что позволило добиться рекордного спроса за весь период выпуска. В свою очередь, новая модель получила более стильный дизайн кузова, выраженный в бамперах, противотуманках, а также стильной решетке радиатора.

Также сообщается, что данный автомобиль имеет продвинутый мультимедийный комплекс и поддержку голосового ассистента. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель с мощностью 150 л.с. Остальные версии предусматривают роботизированную коробку передач.



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