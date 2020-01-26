Названа новая дата запуска «Союза» с военным спутником

Запуск военного спутника «Меридиан-М» с помощью ракеты-носителя «Союз – 2.1а» предварительно перенесен на 9 февраля, сообщил источник.
«Проблема возникла в кабельной сети третьей ступени ракеты-носителя. В связи с невозможностью поиска и устранения неисправности на стартовом комплексе ракета снята со старта и отправлена в монтажно-испытательный корпус», – передает РИА «Новости» слова источника.
Он отметил, что предварительно назначена новая дата запуска – 9 февраля.
«Однако если проблему с кабельной сетью устранить не удастся, то в Плесецк придется доставлять новую третью ступень», – сказал источник.
До этого стало известно, что из-за сбоя в электрооборудовании отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М», который должен был состояться с космодрома Плесецк. Ракету уже сняли со стартового стола.
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