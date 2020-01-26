Задержанный в Красноярске с поличным за совращением подростков оказался получателем президентского гранта и борцом с порнографией

В Красноярске сотрудники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии накрыли порностудию с несовершеннолетними актрисами.

В Красноярске росгвардейцы задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации производства порнографии с участием девушек 15-18 лет. Оба порнобарона арестованы, при этом один их них, как сообщают СМИ, оказался известным общественным деятелем.

Бордель находился в квартире обычного жилого дома, сотрудники Росгвардии накрыли притон в момент очередных съемок.

По сообщению ГУ МВД, «установлены 10 девушек, принимавшие участия в съемках, среди них были и несовершеннолетние (15-18 лет)

Подозреваемый взят под стражу сроком на 2 месяца.

МВД имен не называет. Однако, «Новая газета» сообщила, что один из двух арестованных – общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин. Он также является основателем и директором по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Это крупная организация, работает по всей стране.

В аккаунте Facebook Мишина среди 5 тысяч друзей — чуть не все присутствующие в соцсети красноярские политики, журналисты, активисты.

В прошлом месяце, когда, по данным полиции, у него была половая связь с несовершеннолетней 2004 г.р., на его странице в фейсбуке появился статус «Чужих детей не бывает!»

В Facebook Мишина и на сайте центра — десятки грамот и благодарственных писем лично Мишину и «Енисею»; проще сказать, от кого их нет.

По данным полиции, 48-летнему (47-летнему — по версии МВД) Мишину вменена в вину половая связь с несовершеннолетней 2004 г.р. – это главная статья обвинения.

Второму задержанному 38 лет, ему инкриминировано «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»: он снимал порноролики с девушкой 2003 г.р. с сентября по октябрь 2019 года по месту своего жительства и в арендованной квартире. А сейчас обоих «взяли с поличным», как говорят в ГУ МВД — «в обнаженном виде и с девушками». Изъяты 28 сотовых телефонов, веб-камеры, флеш-карты, компьютерная техника.

Также «следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел».

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