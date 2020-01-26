Рецепт для воскресного завтрака: скрэмбл с трюфелем и теплым авокадо

26.01.2020, 10:10, Разное

Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт.
Сливки 30% — 50 мл
Авокадо — 1/2 шт.
Растительное масло — по вкусу
Трюфельное масло — по вкусу
Черный трюфель — 3 г 
Сыр — 10 г
Кресс-салат 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавив туда немного трюфельного масла, сливки и тертый сыр.

2. Приготовьте скрэмбл: разогрейте сковороду, добавьте растительное масло, вылейте яичную смесь. Выключите плиту до того, как яйца дойдут до полной готовности (яичная смесь должна оставаться немного влажной), перемешайте лопаточкой.

3. Очистите половину авокадо от кожуры, наполните его скрэмблом.

4. Готовое блюдо приправьте трюфельным маслом, сверху натрите трюфель и добавьте кресс-салат в качестве украшения.



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