Ченинг Татум и Дженна Дьюэнн официально разведены

Девять лет брака и почти полтора года бракоразводного процесса позади — Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн больше не муж и жена. Официальный статус холостяков экс-супруги получили после того, как смогли договориться об опеке над дочерью, 6-летней Эверли.

Изначально предполагалось, что супруги будут совместно воспитывать малышку. Но напряженный рабочий график обоих и насыщенная личная жизнь — Ченнинг возобновил отношения с певицей Джесси Джей, а Дженна ждет ребенка от Стива Кази — внесла свои коррективы. В ноябре 2019 года Ченнинг даже обратился в суд, чтобы составить детальное соглашение об опеке над малышкой. Татум хотел составить документ, в котором будут прописаны все каникулы и праздники, в том числе День благодарения, Хэллоуин, День отца, День матери и день рождения самой Эверли: часть из них Эверли будет проводить с мамой, часть — с папой. Кроме того, актер намерен согласовать расписание встреч с дочкой и в будние дни.

Из-за постоянно меняющих рабочих графиков у нас возник конфликт. Мы оба хотим, чтобы дочь проводила с нами равное количество времени,

— цитировали Татума адвокаты.

Ченнинг Татум и Дженна ДьюэннКликните на фото для просмотра галереи

Экс-супруги хотели оговорить даже звонки по FaceTime, когда кто-то из них будет в командировках, а также возможность брать дочку на съемки и актерские мероприятия.

И, похоже, Дженна согласилась с некоторыми из этих требований. Как стало известно The Blast, Татум и Дьюэнн продолжат вместе воспитывать дочь, а время, которое Эверли будет проводить с мамой и папой, будет поровну разделено между бывшими супругами, ровно как и праздничные дни, которые малышка будет проводить то с мамой, то с папой. Кроме того, Татум и Дьюэнн договорились не публиковать снимки малышки в соцсетях без согласования с другой стороны. Дело, впрочем, касается, только коммерческих кампаний — будь то рекламные посты или благодарность спонсорам. А вот кадрами из семейной жизни с участием Эверли Татум и Дьюэнн могут делиться без ограничений.

Ченнинг Татум с дочерью

Напомним, что Татум и Дьюэнн познакомились в 2006 году на съемках музыкальной мелодрамы «Шаг вперед». В 2009-м они поженились, 31 мая 2013-го на свет появился первенец пары — дочка Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. А в начале мая супруги объявили о своем расставании в соцсетях, заверив, что третьи лица к этому не имеют никакого отношения.

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