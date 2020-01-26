Украину на «Играх непокоренных» представят 20 участников

В «Играх непокоренных» в Нидерландах примут участие 20 представителей Украины. Об этом сообщила координатор соревнований в Украине Ольга Горбач в комментарии «Укринформу» 25 января.

Она отметила, что украинская команда впервые будет представлена в соревнованиях по баскетболу на колясках на Играх непокоренных.

«Наша команда тренируется сейчас в семи видах спорта, в частности, плавание, бег, толкание ядра, метание диска. И буквально недавно приняли решение о баскетболе на колясках. И это, конечно, огромный шаг вперед для нашей сборной», – сказала координатор.

Горбач сообщила, что никто из нынешних членов украинской сборной не участвовал в предыдущих «Играх непокоренных».

«Это полностью новая сборная. Мы ежегодно принимаем не простое для нас решение, позволим ли мы членам прошлогодних сборных быть членами и в текущем году. Военный конфликт продолжается, мы решили, что вся наша сборная будет на 100% состоять из новых ветеранов. Они не участвовали в Торонто и Сиднее», – сказала она.

Украинская команда на «Играх непокоренных 2018» в австралийском Сиднее завоевала 20 медалей: семь золотых, 10 серебряных, три бронзовые.

«Игры непокоренных» (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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