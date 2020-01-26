Организаторов шоу Дмитрия Шепелева обвиняют в обмане и требуют миллион рублей компенсации

26.01.2020, 10:04, Разное

Некоторое время назад в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле» показывали историю с якобы украденным у певицы Милены Дейнеги колье. Супруг артистки Евгений Самусенко впоследствии обвинил организаторов проекта в обмане и через суд пытается взыскать миллион рублей компенсации за причинённый моральный ущерб.
Бизнесмен не отрицает, что согласился участвовать в шоу ради пиара супруги, но вот сюжет пошёл совсем не по оговоренному ранее с продюсерами сценарию. В эфире, по словам Самусенко, должны были показать, что колье украдено молодым возлюбленным Милены Дейнеги, а в итоге зрители увидели вором самого супруга певицы. Причём факт его причастности к краже даже подтвердила проверка на полиграфе, чем и закончилась программа, а Дмитрий Шепелев не дал бизнесмену ничего сказать в своё оправдание. Евгению Самусенко категорически не понравилась ситуация, поэтому он обратился к одному из организаторов шоу с просьбой не пускать в эфир недостоверную информацию, тем более, что на самом деле колье вообще никто не воровал. К словам супруга Дейнеги не прислушались, и зрители увидели весь снятый ранее материал.

Бизнесмен обратился в столичный суд с требованием защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а с авторов программы Шепелева получить компенсацию на сумму 1 млн рублей. Судебный орган отказался удовлетворять данные требования, но Самусенко не намерен останавливаться и подал апелляционную жалобу.



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