Фотограф Геннадий Авраменко рассказал о «старорежимной тусовке» в честь дня рождения Анастасии Волочковой

26.01.2020, 10:04, Разное

Несколько дней назад скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова отпраздновала 44-й день рождения. Фотограф Геннадий Авраменко в Facebook-аккаунте пояснил о «старорежимной тусовке», организованной танцовщицей в столичном ресторане.
В недавнем посте в соцсети Геннадий Авраменко делится впечатлениями от вечеринки Анастасии Волочковой, которая проходила в некоем столичном заведении, расположенном рядом с «Метелицей». На входе гостей встречала хостес в красном наряде с глубоким декольте. В самом помещении царил полумрак, а угощали приглашённых на «старорежимную тусовку» салатом из печени, тарталетками с оливье, бутербродами с красной рыбой, водкой и газированными напитками. Для важных гостей приготовили блюдо с устрицами, но, как заметил фотограф, ела их только сама именинница. Зал был полностью заполнен людьми, однако балерина, по словам Авраменко, выглядела «растерянной и сдувшейся», а праздник оказался «очень грустным».

В завершение публикации Авраменко написал о полученном от Анастасии Волочковой звонке. Балерина в беседе отметила, что её материальное положение сейчас «оставляет желать лучшего», но в следующий раз она пообещала позаботиться о том, чтобы фотограф тоже угостился устрицами.



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