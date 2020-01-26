Роспотребнадзор озвучил результаты обследования госпитализированных в Москве китайцев

Ни у одного из шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен, однако у некоторых выявлен грипп А, сообщили в Роспотребнадзоре.

Об этом информирует РИА «Новости».

Коронавирусом, по последним данным, заразились 1 тыс. 975 человек, 56 умерли. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая и уже проник в Европу.

Сообщалось, что в КНР приступили к разработке вакцины от коронавируса. Также названы первые признаки заболевания.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом вирусе.

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