Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании, который проходил в Австрии. Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, бронзовую – россиянка Александра Трусова.
Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца. Алёна уступила Щербаковой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений стала первой.
Сборная России завоевала все золото чемпионата Европы. Это первый подобный российский успех с 2006 года. В Граце помимо Косторной первое место заняли Дмитрий Алиев, у пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду первыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В общей сложности сборная России завоевала 10 медалей (четыре золота, три серебра и четыре бронзы).
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