Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании, который проходил в Австрии. Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, бронзовую – россиянка Александра Трусова.

Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца. Алёна уступила Щербаковой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений стала первой.

Сборная России завоевала все золото чемпионата Европы. Это первый подобный российский успех с 2006 года. В Граце помимо Косторной первое место заняли Дмитрий Алиев, у пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду первыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В общей сложности сборная России завоевала 10 медалей (четыре золота, три серебра и четыре бронзы).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский 26 января в Facebook выразил соболезнования близким погибших на Донбассе украинским военнослужащим. «Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже 11 военных погибли в боях. Разделяю боль […]