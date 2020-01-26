Московские врачи осмотрели 150 туристов из Китая в московском отеле

26.01.2020, 9:57, Новости дня

Московские врачи осмотрели почти 150 граждан Китая, остановившихся в отеле «Арт Москва». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

С симптомами ОРВИ госпитализированы восемь человек. Заболевшие в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания, без осложнений. Повышенные меры осторожности были приняты из-за повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что у туристов из московской гостиницы нет признаков пневмонии.

 

По последним официальным данным, число заболевших коронавирусом нового типа достигло почти 2000 человек.



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