Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом

Специалисты больницы при Университете Уханя назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, пишет «Синьхуа».
Они обнаружили, что симптомы, которые напоминают простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях. В начале развитие пневмонии проявляется нетипично, передает РИА «Новости».
Так, первыми симптомами коронавируса названы диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, а также головные боли. Кроме того, в более редких случаях возможно сердцебиение и стеснение в груди.
Также врачи отмечают, что в некоторых случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало. В связи с этим установить опасный вирус удалось только после дополнительных анализов.
По последним данным коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразились 1 тыс. 975 человек, 56 умерли.
Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом китайском вирусе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Импичмент Разбирательство по делу импичмента президента США Дональда Трампа возобновится в понедельник, когда его адвокаты продолжат убеждать сенаторов, что президент не совершил ничего противозаконного. На минувшей неделе демократы представили аргументы обвинения в Сенате. Видеозапись встречи президента с донорами, включая сотрудников Джулиани, появилось на фоне разбирательства по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате. В 2018 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутат Госдумы Грибов назначен заместителем главы аппарата правительства / 23 января
- В Багдаде напали на американское посольство в Ираке / 31 декабря
- Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований / 24 января
- Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии по делу о растрате 80 млн рублей / 16 января
- Захарова по-китайски поздравила жителей КНР / 25 января
- НАБУ расследует передачу зарплат в конвертах нардепам от «Слуги народа» – Гончаренко / 30 ноября
- Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится сменить пол / 3 декабря
- Меркель хочет сотрудничества с РФ по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Путин назвал убитого «кровавым боевиком» / 10 декабря