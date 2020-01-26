Число жертв нового коронавируса достигло 56 человек

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 56 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

В Китае зарегистрированно 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым вирусом, 324 человека – в критическом состоянии.

В то же время 49 человек выздоровели. Еще у 2684 пациентов подозревают заражение вирусом, но это пока не подтверждено.

Кроме этого, четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три – в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.

Ранее сообщалось о 52 погибших.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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