На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»

Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.

Иран еще в 2018 году сообщил о намерении создать национальную криптовалюту, было объявлено о старте нескольких проектов блокчейна, которые уже тестируют в четырех иранских банках, передает RT текст статьи издания.

Транзакции в криптовалюте завоевали популярность среди обычных иранцев, которые называют биткоин единственным способом вывести деньги из Ирана. При этом Иран привлек внимание других стран, которые выразили готовность сотрудничать посредством блокчейновых платформ – в 2017 году инвесторов из Швеции, в 2018 году – российских работников блокчейновой индустрии, а в 2019 году переговоры были проведены с представителями Швейцарии, ЮАР, Франции, Англии, России, Австрии, Германии и Боснии-Герцеговины.

Использовать потенциал кибервалют мешает ряд препятствий, в том числе деятельность Минфина США и, например, принятые 37 странами стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ), что запрещает Ирану участвовать в жизни крупных криптовалютных бирж.

Тем не менее иранское правительство и граждане могут найти новые способы для обхода санкций, и одна из новинок – появление цифровых валют, которые, по большому счету, эмитирует Центробанк, пишет Foreign Policy.

«Последствия такого развития событий для международных санкций трудно переоценить. Во-первых, подобные проекты строятся на частных блокчейнах, которые невозможно отследить третьим странам. Во-вторых, данные инструменты целиком и полностью выпадают из текущей финансовой архитектуры США. Государства, которые не желают отказываться от сотрудничества с Ираном, могут с легкостью работать с Тегераном при помощи подобных суверенных валют», – говорится в тексте статьи.

Еще одно новшество – децентрализованные финансы (DeFi), это новый развивающийся класс криптовалютных проектов, которые позволяют обеспечить доступ к традиционным финансовым услугам без посредников. С помощью DeFi иранцы берут кредиты на мировом рынке по гораздо меньшим ставкам, чем внутри страны.

«Иран, очевидно, осознал, что криптовалюты – это один из инструментов, который позволяет бросить вызов и саботировать финансовую архитектуру под крылом США. Для того чтобы эффективно блокировать эти каналы потребуется координация действий всех мировых игроков и сотрудничество с провайдерами криптоуслуг; уровень доступа к данным каналам определят как международные, так и иранские законы. Тем временем, иранский режим и его граждане будут использовать эти дыры в законах до тех пор, пока они существуют», – подытоживает Foreign Policy.





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