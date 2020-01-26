Мнение: Канадские цивилизаторы в Сомали



Мастер капрал Клейтон Мэтчи держит пистолет у головы 16-летнего Шидана Абукара Ароне, 16 марта 1993 года. когда Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR) в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию)

Этот ужасный понедельник напомнил о том, что 25 лет назад, мастер капрал Клейтон Мэтчи, в то время — военнослужащий элитного воздушно-десантного полка наших вооруженных сил, вместе со своими сослуживцами в Сомали, “сорвался с цепи” и, по подозрению в мелкой краже, забил до смерти 16-летнего сомалийского мальчишку по имени Шидан Ароне.

То, что последовало дальше, было полным позорищем.

Там были старшие офицеры, обвинявшие низших по званию, связанная с фальсификацией документов попытка военных замять дело, всячески выкручивающиеся политики, ищущие спасительный выход и обещанное расследование, которое продолжалось целую вечность, а затем внезапно было прекращено, когда вонь изнутри стала слишком сильной.

Это был позорный период для либерального правительства, канадских военных и взятых ими на себя обязательств перед страной.

Никто не ожидал, что командир прикажет своим подчиненным стрелять (любому сомалийскому вору) «между юбками и шлепанцами», а в другом случае — пообещает ящик шампанского первому десантнику убившему сомалийца.



Мастер капрал Клейтон Матчи держит дубинку во рту 16-летнего Шидана Абукара Ароне, 16 марта 1993 года, когда Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR) в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию)

Фактически, два безоружных сомалийца были ранены выстрелами в спину, один из них смертельно, после того, как канадские военные устроили засаду, пытаясь поймать вора.

И не помогло тогдашнему министру обороны Дэвиду Колленету, когда в 1995 году, после просмотра видеозаписей некоторых шокирующих ритуалов дедовщины у десантников, он поторопился расформировать легендарный полк командос как шайку расистов и неонацистов.

Я был редактором «Ottawa Sun», когда все это вышло наружу, а также обозревателем, который занимался национальными делами, и сомалийский скандал, в то время, породил новостей больше, чем недавний пертурбации SNC Lavalin.

Так же, как Sun сделала ежедневное обновление о количестве дней, в течение которых два Майкла — канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спавор — томятся в грязных китайских тюремных камерах из-за фиаско Хуавей (сегодня — 408 дней и отсчет продолжается), мы сделали то же самое в Ottawa Sun относительно обещания либералов провести расследование позорных событий в Сомали.

На нашей редакционной странице мы начали показывать окно, считая сколько дней не было выполнено обещание публичного расследования.

Я забыл окончательную цифру, но она была очень большой.

Тем временем легендарный основатель и главный редактор Sun Media Питер Уортингтон, известный как в годы этой войны, так годами освещения других войн, написал книгу о рядовом Кайле Брауне, который в 1993 году позировал с окровавленным трупом Шидана Ароне, как будто это был приз за победу в игре в боулинг.

В этой книге Уортингтон прошелся по военным ещё раз.

Посреди всего этого репортер CBC Майкл Маколифф, через «Доступ к информации», запросил 68 форм «Ответ на запрос» чтобы дополнить свои более ранние неофициальные сведения об операции в Сомали, но полученные им документы были предварительно изменены Министерством национальной обороны (DND), чтобы согласовать их с той фиктивной информацией, которую Маколиффу предоставили ранее.

В порядке дополнительного издевательства, к запросу Макалиффа о предоставлении доступа, были выдвинуты финансовые требования, якобы на получение документов, которые он запрашивал, ушло 413 человеко-часов, что стоило ему и Си-би-си невероятных 4080 долларов, несмотря на тот факт, что документы были легко доступны.

Но это было в начале 90-х, и военные изменились, вроде бы правильно, но только до того момента, пока мы не посмотрим на фиктивное отстранение и судебное преследование вице-адмирала Марка Нормана, человека №2 в вооруженных сила, за предполагаемую утечку секретных документов.

Стало известно, что, чтобы помешать его команде защиты, DND намеренно скрывало документы о Нормане, давая им немыслимые кодовые обозначения, чтобы любой поиск не давал результатов.

Здесь, как и в случае с Сомали, речь шла о прикрытии задницы.

http://perevodika.ru/articles/1207813.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

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