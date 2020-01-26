Эксперты Sohu предрекли Японии поражение при конфликте с Россией

26.01.2020, 9:30, Разное

Эксперты вооружения из японского издания Sohu предрекли Японии разгромное поражение при конфликте с Россией. Возможная война закончится за 12 часов бомбёжкой Токио.
В качестве основы для начала полномасштабного военного противостояния эксперты назвали спорную позицию по Курильским островам. До сих пор РФ и Япония не могут прийти к соглашению и вопрос остаётся открытым. В случае начала активных действий, уверены аналитики, островное государство не сможет победить, и война закончится очень быстро. Несмотря на наличие у Японии очень технологичных истребителей, подводных лодок и пехоты, РФ всё же сможет одержать верх. Причина не столько в армии, сколько в ядерных ракетах. Столь мощного оружия нет на японской территории, а значит и противопоставить вооружённые силы ничего не смогут.

В конце военные эксперты из Японии отметили, что не только они быстро бы проиграли в случае начала боевых действий с Россией. Аналогичная участь постигла бы Индию или Великобританию, так как ни в одной из этих стран нет такой армии, которая могла бы сравниться с российской.



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