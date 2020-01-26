В Роспотребнадзоре рассказали как уменьшить вредное воздействие смартфонов

Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, как уменьшить вредное воздействие смартфонов на организм. Для этого достаточно не оставлять телефон возле кровати и говорить по нему не дольше двух минут.

Многие учёные по всему миру уверены, что от смартфона исходит крайне вредное магнитное излучение. Некоторые также утверждают об опасности развития онкологических заболеваний при постоянном использовании этого устройства. Неопровержимых доказательств этому нет, но в Роспотребнадзоре решили предупредить население от возможных рисков использования смартфонов. В частности, мигрени и бессонницы. Они возможны из-за того, что телефон постоянно остаётся в непосредственной близости от головы человека во время сна. Именно поэтому эксперты рекомендовали убирать его как можно дальше.

Не стоит очень много разговаривать по телефону. В идеале разговор должен продлиться не дольше двух минут, а перерыв составить не меньше четверти часа. В случае, когда требуется заметно больше времени потратить на разговоры, нужно позаботиться о своей безопасности. Наушники или громкая связь станут спасением. Телефон лучше не хранить в это время в карманах, а нужно держать его в руке на небольшом удалении. В метро тоже не стоит прятать смартфон близко к телу, так как при поиске сети мощность магнитного излучения увеличивается многократно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Импичмент Разбирательство по делу импичмента президента США Дональда Трампа возобновится в понедельник, когда его адвокаты продолжат убеждать сенаторов, что президент не совершил ничего противозаконного. На минувшей неделе демократы представили аргументы обвинения в Сенате. Видеозапись встречи президента с донорами, включая сотрудников Джулиани, появилось на фоне разбирательства по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате. В 2018 […]