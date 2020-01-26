Марина Майко о семейной жизни с Дмитрием Харатьяном: «Мы с мужем – одно целое»

Отечественная актриса театра и кино Марина Майко в одном из недавних интервью пояснила о семейной жизни с Дмитрием Харатьяном. Почти за 30 прожитых вместе лет супруги практически стали «одним целым», а артистка отмечает, что «муж её не отпускает от себя», поэтому в любой ситуации они снова «возвращаются к истокам».

Юбилейный день рождения Дмитрий Харатьян отметил на сцене, устроив в Санкт-Петербурге концерт «Дороги любви». Во время выступления в зрительном зале находилась супруга Марина Майко и 21-летний сын Иван, морально поддерживающие любимого мужа и отца. Больших вечеринок в честь «круглой» даты Харатьян не устраивал, решив посвятить время самым близким и родным людям.

С Мариной Майко Дмитрий Харатьян познакомился в 1989 году. Вскоре пара начала жить вместе и только через 7 лет после знакомства официально оформила отношения. За долгие годы вместе супруги много пережили – радостей и горестей, побед и разочарований, но по-прежнему остаются вместе, а о расставании даже не задумываются. Майко, говоря о семейной жизни, констатирует: «Мы с мужем – монолит. Насколько приросли друг к другу, что появились общие манеры в поведении и разговоре».



Несколько лет назад Дмитрий Харатьян имел серьёзные проблемы с алкогольной зависимостью. Сейчас он не любит вспоминать сложный период, когда боролся с пагубным пристрастием любыми доступными методами, но в итоге только сила воли и желание жить в счастливой семье помогли ему избавиться от зависимости. Всё это время Марина Майко была рядом, отмечая, что проблемы лишь «закалили» и сделали брак крепче.

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