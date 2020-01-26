Эксперты считают провокацией намерение США разместить авиабазу на Ян-Майене

Эксперты военного дела из Норвегии считают провокацией намерение США разместить свою авиабазу на территории острова Ян-Майен. Исходя из их слов, РФ может весьма критично отреагировать на такое сотрудничество.

Высказаться против решился профессор Турмуд Хайер из Института обороны. Он объяснил, что ВВС США обязуются использовать ресурсы авиабазы не только для стратегических целей, но и для помощи норвежским военным. Речь идёт о воздушной доставке продовольствия, так как на этой территории невозможно ничего выращивать. Эксперт отметил, что и сама Норвегия прекрасно справляется с поставками, а вот США преследует цель спровоцировать Россию. Всё дело в том, что недалеко от этого места пролегают пути российских атомных подлодок. Размещение авиабазы ВВС США может быть воспринято негативно в свете шаткой политической ситуации.

Опасения своего коллеги поддержал и другой военный эксперт Бьёрнер Мокснес. Он объяснил, что РФ очень внимательно следит за северными регионами и за действиями Дональда Трампа на этой территории. Именно поэтому повышение боеспособности ВВС США может вызывать очень неблагоприятные последствия и под ударом окажется Норвегия.

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