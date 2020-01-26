Опубликовано видео разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

В Сети опубликовано видео, которое якобы было сделано в 2018 году во время ужина президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом, на котором они обсуждают противостояние РФ и Украины. Запись публикует Associated Press.
Утверждается, что встреча состоялась в Trump International Hotel в Вашингтоне. Бизнесменов Парнаса и Фурмана считают связанными с адвокатом Рудольфом Джулиани, информирует РБК.
Кто именно сделал запись, которая длится 1 час 23 минуты, не уточняется. Американский президент интересовался и бизнесменов, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без помощи США.
23 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина находится «на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы». Также он сказал, что Трамп «предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама».
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