Дмитрий Харатьян ради семьи отказался от актёрских амбиций

Известный отечественный киноактёр, исполнитель и телеведущий Дмитрий Харатьян в одном из недавних интервью пояснил о семье и карьере. Артист признаётся, что отказался ради близких от актёрских амбиций, считая более важными роль «сына, отца и супруга».

Несколько дней назад Дмитрий Харатьян отпраздновал 60-летний юбилей, но больших вечеринок в честь «круглой» даты не устраивал, предпочтя больше времени провести с самыми близкими и родными людьми. Именно благополучие семьи артист считает самым важным делом, поэтому «амплуа» супруга, отца и сына для него всегда в приоритете. Харатьян констатировал, что за годы на экране воплотил множество персонажей, поэтому сейчас он не «нацелен» на карьерный рост и не мечтает об определённой роли, хотя и не отрицает, что в будущем может ещё получить «заманчивое предложение» от режиссёров.



В ходе беседы журналисты также попросили Дмитрия Харатьяна поделиться секретом молодости и привлекательности. Актёр ответил с юмором, заметив, что его красота — обычный «оптический обман» и ничего конкретного для её сохранения он не делает.

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