Дмитрий Харатьян ради семьи отказался от актёрских амбиций

Известный отечественный киноактёр, исполнитель и телеведущий Дмитрий Харатьян в одном из недавних интервью пояснил о семье и карьере. Артист признаётся, что отказался ради близких от актёрских амбиций, считая более важными роль «сына, отца и супруга».
Несколько дней назад Дмитрий Харатьян отпраздновал 60-летний юбилей, но больших вечеринок в честь «круглой» даты не устраивал, предпочтя больше времени провести с самыми близкими и родными людьми. Именно благополучие семьи артист считает самым важным делом, поэтому «амплуа» супруга, отца и сына для него всегда в приоритете. Харатьян констатировал, что за годы на экране воплотил множество персонажей, поэтому сейчас он не «нацелен» на карьерный рост и не мечтает об определённой роли, хотя и не отрицает, что в будущем может ещё получить «заманчивое предложение» от режиссёров.
В ходе беседы журналисты также попросили Дмитрия Харатьяна поделиться секретом молодости и привлекательности. Актёр ответил с юмором, заметив, что его красота — обычный «оптический обман» и ничего конкретного для её сохранения он не делает.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Маша Кожевникова явилась на вручение премии «Золотой орёл» в совершенно чудовищном платье. Оно напомнило мне платье девочки-подростка Деб из фильма «Наполеон Динамит». Фото: Соцсети Ну, ладно Деб — вымышленный персонаж, старшеклассница из малюсенького городка в Айдахо. Бедная семья, кругом — одни фермеры, и, вообще, 2004 год на дворе. Выросшая среди кукурузных полей и коров 15-летняя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Продолжительность жизни человека зависит от изменений в ДНК / 22 января
- Бари Алибасов признался, что 1,5 года не видел группу «На-На» / 22 января
- Мнение: Почему наши новогодние обещания никогда не исполнятся / 9 января
- Возлюби ближнего своего: Канье Уэст подал милостыню бездомному через своего охранника / 17 января
- Ограбление москвича средь бела дня попало на видео / 16 декабря
- Наука: Болезнь Альцгеймера глазами невролога / 28 декабря
- «Инфант террибль»: Кафельникова попала в страшную передрягу во время путешествия / 6 января
- Усиленный завоз мигрантов из Средней Азии стал главным инструментом бизнеса и чиновничества по снижению и так мизерных зарплат для россиян / 17 декабря