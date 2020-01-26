Дмитрий Харатьян ради семьи отказался от актёрских амбиций

26.01.2020, 9:04, Разное

Известный отечественный киноактёр, исполнитель и телеведущий Дмитрий Харатьян в одном из недавних интервью пояснил о семье и карьере. Артист признаётся, что отказался ради близких от актёрских амбиций, считая более важными роль «сына, отца и супруга».
Несколько дней назад Дмитрий Харатьян отпраздновал 60-летний юбилей, но больших вечеринок в честь «круглой» даты не устраивал, предпочтя больше времени провести с самыми близкими и родными людьми. Именно благополучие семьи артист считает самым важным делом, поэтому «амплуа» супруга, отца и сына для него всегда в приоритете. Харатьян констатировал, что за годы на экране воплотил множество персонажей, поэтому сейчас он не «нацелен» на карьерный рост и не мечтает об определённой роли, хотя и не отрицает, что в будущем может ещё получить «заманчивое предложение» от режиссёров.

В ходе беседы журналисты также попросили Дмитрия Харатьяна поделиться секретом молодости и привлекательности. Актёр ответил с юмором, заметив, что его красота — обычный «оптический обман» и ничего конкретного для её сохранения он не делает.



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