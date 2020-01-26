«Тут все гораздо проще»: Оксана Самойлова готовится к родам в Майами

Модель и супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова на своей странице в Instagram рассказала, как продолжает готовиться к родам в Майами. На данный момент будущая мамочка вместе с семьей проживает в США и каждую неделю посещает врача.
На своей странице в Instagram после переезда в Майами Оксана Самойлова пообещала рассказывать, как она проводит время, готовится к родам и воспитывает троих дочерей. Несколько часов назад модель разместила очередной пост, посвященный этой теме. Не так давно Самойлова вместе с супругом побывала в специализированном магазине, где купила все необходимое для ребенка, а буквально на днях — у своего лечащего врача.
Оксана Самойлова отметила, ей нравятся наряды для беременных в США, так как распознать «интересное положение», по крайней мере в ее случае, можно только сбоку. Также супруга Джигана отметила, как и в России, каждые семь дней она посещает своего врача. на этот раз специалист сказал, что идет 36-я неделя беременности, рожать знаменитость пока не собирается, а потому, по ее словам, можно пока гулять.
Модель подчеркнула, в Майами все намного проще, ей не делает каждый раз ктг, обслуживание отличается от такового в России.
«Зато Майя меня каждое утро встречает вопросом: «Родился ли кто? Устала ждать, бедняжка», — написала Оксана Самойлова в заключение публикации.
Поклонники поддержали модель и ее семью, а также отметили, что как и Майя, очень ждут появления на свет еще одного малыша в семье кумиров.
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