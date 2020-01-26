В Xiaomi готовят Android 10 для бюджетного смартфона Redmi

Разработчики из китайской компании Xiaomi готовят операционную систему Android 10 для своего недорогого смартфона Redmi 8A. О переходе стало известно благодаря тестам телефона в бенчмарке Geekbench.

Глобальная версия фирменной оболочки MIUI 11 была выпущена Xiaomi ещё осенью и базировалась она на Android 9 Pie, что и удивило многих поклонников. Сроки перехода на Android 10 тогда даже не обговаривались. Сейчас же, благодаря тестам Redmi 8A, стало известно о скором обновлении операционной системы хотя бы на этом смартфоне. В бенчмарке тестирование недорогого устройства осталось бы незамеченным для многих, если бы не графа с операционной системой. Именно там значилась Android 10, что и стало радостью для многих фанатов телефонов от Xiaomi.

Эксперты цифрового рынка отметили, что обновления не придётся ждать долго. Обычно подобные тестирования являются завершающей фазой перед началом полномасштабного обновления. Вероятнее всего, первыми новую операционную систему получат Redmi 8A, которые уже сейчас можно купить в РФ по цене 9 тыс. рублей. За эту цену телефон оснащён 2 Гб ОЗУ и 32 Гб собственной памяти.

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