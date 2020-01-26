В РФ предложили запретить свободную продажу полицейской формы

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции получил обращение от представителей общественного движения «За безопасность», в котором предлагается ограничить в РФ свободную продажу формы сотрудников МВД.

В обращении указывается, что в РФ выросло число преступлений, совершаемых с использованием полицейской формы. Сейчас форму сотрудника полиции – повседневную, полевую и парадную – легально можно приобрести в интернет-магазинах или на специализированных сайтах купли-продажи с рук, передает RT.

«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», – пишет руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Представители организации просят комитет Госдумы инициировать поправки в законодательство, запретив свободную продажу форму сотрудников МВД.

По действующему законодательству, за незаконное ношение формы сотрудника полиции предусмотрена административная ответственность – штраф составит до 1,5 тыс. рублей. Форма при этом должна конфисковываться.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 26 января в американском штате Калифорния погиб легендарный баскетболист, 20 лет игравший в NBA за Los Angeles Lakers. Об этом сообщает CNBS. Он находился в вертолете Sikorsky S-76, который врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара аппарат загорелся. Погибли все пять человек, которые находились на борту. Брайант выступал за Los Angeles Lakers с […]