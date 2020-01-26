В РФ предложили запретить свободную продажу полицейской формы

26.01.2020, 8:58, Новости дня

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции получил обращение от представителей общественного движения «За безопасность», в котором предлагается ограничить в РФ свободную продажу формы сотрудников МВД.

В обращении указывается, что в РФ выросло число преступлений, совершаемых с использованием полицейской формы. Сейчас форму сотрудника полиции – повседневную, полевую и парадную – легально можно приобрести в интернет-магазинах или на специализированных сайтах купли-продажи с рук, передает RT.

«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», – пишет руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Представители организации просят комитет Госдумы инициировать поправки в законодательство, запретив свободную продажу форму сотрудников МВД.

По действующему законодательству, за незаконное ношение формы сотрудника полиции предусмотрена административная ответственность – штраф составит до 1,5 тыс. рублей. Форма при этом должна конфисковываться.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 26 января в американском штате Калифорния погиб легендарный баскетболист, 20 лет игравший в NBA за Los Angeles Lakers. Об этом сообщает CNBS. Он находился в вертолете Sikorsky S-76, который врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара аппарат загорелся. Погибли все пять человек, которые находились на борту. Брайант выступал за Los Angeles Lakers с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика