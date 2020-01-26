Мнение: Безрадостные итоги

Хотя январь не закончился, уже понятно, что январский экспорт газа в Европу провален — через территорию Украины он составил всего 2 млрд кубометров при том, что Газпром проплатил прокачку 4,6 млрд кубометров в январе.

Причина известна — резкое снижение спроса. Хранилища газа в Европе переполнены, зима в этом году необычайно тёплая. Однако есть и более системный фактор, влияющий на спрос — растущие поставки сжиженного природного газа от третьих поставщиков, в первую очередь — США. Они уже уронили цену на газ до рекордных величин, самых низких за последнее десятилетие, но и это не предел, так как только в декабре 2019 и в течение 2020 года в США будут введены в строй сразу несколько терминалов общей мощностью свыше 20 млн тонн СПГ в дополнение к уже работающим. Есть терминалы, которые будут вводиться в строй и после 2020 года.

Уже есть оценки, согласно которым в 2020 году Газпром может снизить объемы экспорта на треть — до 130-140 млрд кубометров против 200 млрд в прошлом году. При этом цена на газ будет падать.

Это ставит под вопрос не только наполнение бюджета, но и перспективы всех газпромовских мегастроек. Ни одна из них не доведена до конца, а ситуация с Северным потоком-2 вообще пока выглядит весьма смутной по перспективам. И на завершение всех работ требуются новые ресурсы, причем оставлять в нынешнем виде — не выход, так как все эти проекты, и без того с предельно сомнительной окупаемостью, могут перейти в разряд окончательно провальных.

Вывод из сказанного вполне очевиден — дичайшая некомпетентность высшего руководства отраслью и страной добивают последние еще живые островки российской экономики. Естественно, что главным виновником всегда назовут лютых врагов, которые не дают нам мирно качать национальное богатство прямиком в карман друзей президента, но в реальности эти люди даже грабить страну толком не умеют. Ожидать от них созидательной работы при таких сомнительных результатах тем более не приходится.

Источник: Эль Мюрид

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