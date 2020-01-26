В Шотландии запретили строительство рыбной фермы, потому что она помешала местным … русалкам

Как сообщает The Scotsman, речь шла об отвергнутой ныне заявке на строительство фермы по выращиванию лосося в 12 больших огражденных участках у берегов острова Скай.

Дело в том, что остров Скай в Шотландии издревле (как минимум тысячелетие) считается заселенным разнообразными волшебными существами, в том числе маленьким народцем (феи и эльфы), а еще аналогом русалок, зовущихся на местном языке словом "ашраи" (ashrai).

Эти ашраи иначе зовутся водными феями и чаще всего они описываются как человекоподобные существа невысокого роста (от 60 до 120 см), но с очень гибким телом.

Одна из самых известных легенд об ашраи повествует о шотландском рыбаке, который однажды выловил ашраи сетью вместе с рыбой и вытряхнул в свою лодку. Русалка начала умолять его на неизвестном языке, вероятно прося отпустить ее, но когда рыбак попытался поднять ее руками, кожу его рук обожгло словно огнем.

В попытке остудить кожу русалки, рыбак обложил ее мокрыми водорослями, но это не помогло. А тем временем русалка начала слабеть и хиреть, а ее молящий голос становился все тише и тише. Когда рыбак доплыл до берега и хотел показать ашраи другим людям, то не обнаружил в лодке ничего, кроме небольшой лужицы воды. Оказалось, что ашраи совершенно не переносят солнечный свет.

Группа, которая выступила против постройки рыбной фермы, называется "Friends of the Eilean Fhlodaigearraidh Faeries", частично гэльское, частично английское название, что переводится как "Друзья фей из Эйлиан Флодигарри". Эйлиан Флодигарри это крошечный островок рядом с островом Скай, где как раз и живут те самые ашраи.

Как сообщается в заявлении активистов, ашраи живут сотни лет, а раз в столетие им необходимо лунной ночью подниматься на поверхность воды, чтобы насладиться лунным светом. Это помогает им расти. Но многочисленные проволочные огражденные садки для лосося буквально помещают русалкам делать это. Кроме того, в дневное время изобилие рыбы будет постоянно привлекать ашраи к этим загонам и они будут гибнуть от солнечного света.

Также против постройки фермы выступила и федерация шотландских рыбаков, которых обеспокоила перспектива потерять работу, если рыб в изобилии будут выращивать на этой ферме.

На острове Скай можно в изобилии встретить древние "магические" каменные сооружения, вроде этих каменных кругов, которые так и называются Кругом Фей.

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