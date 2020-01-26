Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

Предыдущие части здесь. Лучше всего для их объяснения подходит термин сбоя в Матрице или глюка в Матрице. Это если принять за условие, что мы все-таки живем в компьютерной симуляции.

* * *

Это произошло в 2009 году, мне тогда было 16 лет. Это был первый выходной день летних каникул и я спал до 11 часов утра, а когда проснулся, то в доме уже никого из членов семьи не было. Я взял бутерброд и спустился в подвальную комнату, где стоял мой телевизор, я смотрел его и думал о том, что в 3 часа дня мы с другом договорились пойти погулять. У меня в запасе было почти 4 часа свободного времени и я никуда не спешил, просто наслаждаясь отдыхом.

Я смотрел телевизор всего 30 минут, а потом моя мама спустилась в подвал, заметила меня и с тревогой спросила, где я был целый день. Я посмотрел на свои часы и увидел, что они показывают уже шестой час вечера.

Я не мог поверить своим глазам и решил, что часы сломались, но когда я побежал наверх в свою комнату и посмотрел на часы в своем телефоне, они тоже показывали шестой час вечера. И более того, там была куча сообщений и пропущенных звонков от моего друга и моей мамы.

Меня до сих пор даже подташнивает от страха, когда я вспоминаю этот момент. И там было еще кое-что жуткое. Моя мама и мой младший брат, как оказалось, были дома в то время утром в 11 часов, когда я проснулся в одиночестве и пошел с бутербродом в подвал. И никто из них не видел меня вообще тем утром.

В 13.00 мама и брат поехали на его баскетбольную игру, а вернулись домой в 15.00. Мама увидела, что меня снова не видно и поэтому она даже специально проверила все комнаты, в том числе заглядывала в подвал с телевизором, но нигде меня не было.

Прошло уже столько лет после того случая, а я до сих пор не имею ни малейшего представления о том. что со мной случилось в тот день. Это было самое странное событие в моей жизни и хотя с тех пор я неоднократно рассказывал эту историю своей семье, изображая ее как забавный казус, у меня от нее на самом деле мурашки идут по коже.

* * *

Я каким-то образом был в двух местах сразу. Это случилось вчера, я находился в гостиной и вместе с моей семьей смотрел телевизор, а потом я по-видимому задремал. С моей стороны это выглядело как будто я только-только закрыл глаза и вдруг весь мой дом сильно затрясло, как при мощном землетрясении!

Я тут же вскочил и заорал, чтобы все бежали и становились в дверной проем (одно из самых безопасных мест в домах при землетрясении. Я был в ужасе, но моя семья смотрела на меня словно я сошел с ума. А потом они сказали, что не было никакого землетрясения и здание не тряслось, а что мне просто приснился плохой сон.

Для того, чтобы мне стало лучше и я все-таки поверил, что никакого землетрясения у нас не было, моя мама вскоре включила новости и там … показывали, что землетрясение мощностью в 4,6 баллов произошло в то самое время, в которое я его почувствовал!

При этом это землетрясение было в совсем другом регионе, который находится от нас на расстоянии 92 миль (я потом специально уточнил)! Мой мозг словно взорвался! Мне нужны объяснения, что же произошло. Я не принимал никаких лекарств или что-то такое.

* * *

Это случилось неделю назад. Я шел со своим хорошим другом в его квартиру, в которой он жил уже семь лет. Все это время я регулярно приходил к нему и хорошо помню многие подробности обстановки в его подъезде. И вот мы поднялись на его этаж по лестнице и тут я замечаю, что на том месте, где раньше находилась дверь соседской квартиры, ничего нет. Голая стена.

Я так и остановился перед этой стеной, ощущая себя в большом замешательстве. Мой друг спросил, что случилось, а я спросил его, куда делась эта дверь. И теперь уже мой друг был в замешательстве, а потом сказал, что тут никогда не было никакой двери.

Между тем я отлично помню эту дверь, я даже помню как перед ней лежал коврик и что на нем иногда даже стояла обувь. Я также регулярно слышал голоса разговаривающих людей, которые были хорошо слышны из-за этой двери. В том числе я отлично помню момент, когда я приходил сюда с другими своими друзьями и мы шутили, что часто слышим как эти люди разговаривают за дверью, но еще ни разу не видели их воочию.

* * *

Эта история произошла пару лет назад. Было 4 июля (американский праздник День Независимости) и вся моя семья решила выйти на улицу, чтобы посмотреть на красивый фейерверк. Сам я идти не захотел и моя мама была очень недовольна этим моим поведением. Однако я настоял и таким образом я остался дома лишь в компании старой бабушки, а моя мама, старший брат, младший брат и еще один младший брат, который совсем малыш, ушли смотреть парад и фейерверки.

Дома стало совсем тихо, я успел посмотреть с бабушкой фильм, а потом ушел в свою комнату. Чуть позже я спустился вниз, чтобы взять что-нибудь перекусить. А у нас под лестницей есть небольшой чуланчик, вроде того из фильма про Гарри Поттера. И когда я спустился по лестнице, чтобы войти на кухню, я заметил оттуда, как мой младший брат сидит у входа в этот чуланчик с открытой настежь дверцей.

Я прошел мимо него, встретившись на пару мгновений глазами с ним и подумав, что все это что-то странное. Я хотел спросить его, когда он успел вернуться, но почему-то не стал, возможно меня насторожило его непонятное выражение лица, оно было каким-то совершенно пустым.

Я взял на кухне пакет с чипсами и пошел в свою комнату, но по пути сказал бабушке, сидящей рядом в гостиной, что младший брат вернулся и сейчас уже дома. Бабушка удивилась, она тоже думала, что он ушел с мамой и другими и поэтому она решила сразу при мне все-таки позвонить моей маме, чтобы убедиться, что та в курсе того, что один из ее детей убежал с праздника домой.

И знаете, что мама сказала ей по телефону? Что все это чепуха, потому что все ее дети (кроме меня естественно) сейчас с ней и они сидят рядом с ней. Я услышал это и мое сердце буквально упало куда-то вниз, я ведь отчетливо видел моего брата в этом чертовом шкафу!

Когда я побежал к этому шкафу и заглянул туда, конечно же там уже никого не было. И ни я, ни бабушка не видели и не слышали, чтобы за это время кто-то выходил из дома. Потом я и бабушка обошли все комнаты и проверили все шкафы. Пусто.

Когда мама и братья вернулись с праздника, мы рассказали им о том, что тут произошло, но они не поверили мне вообще. Лишь моя бабушка полностью мне верила, а они решили, что мне показалось или я вообще просто уснул. Но я отчетливо помню лицо брата, у меня ведь был с ним зрительный контакт, я не просто заметил в чулане какую-то швабру и принял ее за брата, это и в самом деле был мой брат".

* * *

Странная вещь произошла со мной сегодня. У меня на 12.30 был назначен визит к стоматологу и я поставил себе напоминалку на телефон таким образом, чтобы у меня было в запасе 20 минут на поездку, плюс 10 минут на возможные задержки на дороге.

И вот в 11.55 эта напоминалка на телефоне загорелась и я по быстрому заканчиваю все свои текущие дела, хватаю нужные вещи и уже на выходе из дома еще раз проверяю сколько сейчас времени: часы показывали 12.00, отлично.

Я сажусь в автомобиль и там часы тоже показывают 12.00, все работает по расписанию. Далее я еду в стоматологию, до которой не более 20 минут езды, а за это время регулярно посматриваю на часы, чтобы проверять, не опаздываю ли я. Все нормально.

Но когда я подъезжаю к офису стоматолога и ставлю свою машину на стоянку, я внезапно вижу, что автомобильные часы показывают время 11.59. Ну, наверное электроника сбоит, подумал я и вытаскиваю свою телефон, чтобы посмотреть на время. Но там тоже стоит 11.59 и прямо при мне цифры обновились до 12.00.

Когда я зашел в стоматологию, то секретарша говорит мне, что я пришел на полчаса раньше назначенного и что я наверное очень спешил поскорее начать лечить свои зубы. И мне пришлось потом полчаса сидеть в приемной и ждать там своей очереди. И пока я так сидел, я все думал и думал "Что это за фигня со мной случилась сейчас?".

* * *

Несколько месяцев назад случай с коробкой пончиков потряс меня до глубины души! В тот день мы с коллегой возвращались в Калгари с регулярной рабочей конференции из Эдмонтона. По пути мы заехали в маленький городок Red Deer и зашли там в магазинчик пончиков. Мы все время по возвращению из конференции заходили туда попить и перекусить, а я еще и покупал там по коробке пончиков, чтобы угостить свою семью, это у меня было что-то вроде неформальной традиции.

Я купил коробку с 6 пончиками: 2 были со вкусом Орео (один с обычным Орео, другой с шоколадным Орео), остальные 4 пончика были с бостонским кремом, апельсиновым кремом, пончик с большой посыпкой и пончик роло.

По пути домой мне захотелось перекусить и я открыл свою коробку с пончиками. Один оказался перевернутым и я взял именно его и съел. Это был пончик с шоколадным Орео. Коллега потом спросил меня какой это был пончик и я ответил, что шоколадный Орео. В коробке осталось всего 5 пончиков, я это видел. Это важная деталь.

Через полтора часа я приехал домой, прошел на кухню и увидев там свою сестру, сказал ей, что вернулся из Эдмонтона и как обычно привез им фирменные пончики. Потом я поставил коробку на стол и почти не глядя взял первый попавшийся оттуда пончик. Это был пончик с шоколадным Орео.

Когда я откусил его и понял, что это снова чертов шоколадный Орео, я с изумлением заглянул в коробку и заметил там 5 пончиков. А шестой был в моей руке. 6 пончиков!? Как!? Каким образом??!!

Я же съел один еще в дороге, я его съел! Каким образом он снова оказался в коробке? Я сидел с таким видом, что моя сестра испугалась за меня и у меня сердце колотилось, пока я пытался объяснить ей, что случилось. Потом я позвонил коллеге и пояснил ему все и он тоже изумился и сказал, что отчетливо видел как я съел один пончик.

У меня было проскочила мысль, что я где-то что-то напутал и может быть я купил не 6 пончиков, а 7. Но я помню, что их в коробке было 6 и в чеке тоже было написано 6. В дороге со мной не происходило ничего странного, я имею ввиду. что я не спал, не вел машину ночью, и у меня не было "потерянного времени".

* * *

Я недавно переехал в новый город в связи с учебой в колледже, и с тех пор я регулярно замечаю странные вещи, которые я называю "маленькими глюками". К примеру если я что-то уроню на пол себе под ноги, то нахожу эту вещь лишь за несколько метров от меня или она вообще пропадает бесследно.

Еще меня начало преследовать странное ощущение дежавю. При чем оно не сиюминутное, а может длится несколько часов, вплоть до того, что я в точности знал, что именно скажет тот или иной человек. А то, что произошло сегодня ночью и вовсе напугало меня до чертиков.

Я сидел в нашей комнате и болтал с моей подругой и соседом по комнате, а потом я и сосед вышли на улицу, чтобы покурить. Когда мы вернулись, мой сосед задержался, чтобы с кем-то поболтать, а я пошел дальше один. И когда я почти дошел до своей комнаты, я увидел, как моя подруга вышла из моей комнаты и пошла по коридору по направлению к своей комнате.

Она была одета в темную футболку, а когда я выходил на улицу, на ней была толстовка, но я решил, что она ее сняла, так как ей стало жарко. Потом я заметил как она вошла в свою комнату и услышал как она запирает ее на замок. Это было странным, потому что мы хотели сейчас все вместе сидеть и смотреть кино у нас.

Пока я смотрел на дверь комнаты подруги, мой сосед вернулся и зашел в нашу комнату, я вошел и сказал ему, что моя подруга ушла к себе, а он сказал "Нет, она здесь". И мое сердце едва не остановилось, когда я увидел, что моя подруга и правда сидит на моей кровати. Между тем у нас тут нет никого столь похожего на нее, я не мог ошибиться, а у ее знакомых нет ключей от ее комнаты.

Я был уверен, что видел в коридоре именно мою подругу, я видел ее не издалека, а с расстояния всего нескольких метров. И вот 4 часа ночи, я сижу и чувствую, что я кажется схожу с ума. Моя подруга не верила моим словам, но это не имело значения, ведь это было и я это видел".

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