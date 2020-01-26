Девять китайских туристов в Москве попали в больницу с температурой под 40

26.01.2020, 8:47, Новости дня

Китайцев проверяют на коронавирус, пока подтвердилась ОРВИ.

Московские медики вечером 25 января проверили на коронавирус около 120 туристов из Китая, проживающих в гостинице «Арт Москва Войковская». Иностранцы жаловались на недомогание и температуру.

СМИ сообщают, что девятерых человек врачи решили госпитализировать. У заболевших температура поднялась до 38-40 градусах.

Всего к отелю в Войковском районе прибыло 12 машин скорой помощи. Очевидцы сняли их на видео.

Опасения медиков усилились после информации о том, что все туристы с признаками заболевания несколько дней назад получили посылки из Китая.

По данным предварительных анализов, у всех заболевших диагностировано ОРВИ, у одного – ангина. Пациенты остаются в Первой инфекционной клинической больнице на Волоколамском шоссе.

Всего в мире заболело уже почти 1400 человек, из них 42 умерли. Вирус 2019-nCoV вышел за пределы Китая, случае заболевания зарегистрированы во многих странах, включая США, Францию, Японию, Австралию.

В России пока нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако пятеро китайских студентов в Иркутске находятся под подозрением, их анализы проходят дополнительную проверку.

Напомним, что в Сети опубликовано видео жутких конвульсий, которые возможно вызывает коронавирус.



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